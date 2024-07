Ciara Zelmerlöw kryptiska bild: "Önska mig lycka till"

Det är få som lyckats undgå det faktum att det knakar i fogarna mellan Ciara Zelmerlöw och Måns Zelmerlöw.

Det var 2017 som Måns gick ut med att han träffat en ny kärlek. Profilerna hade sprungit in i varandra på ett bröllop där Måns speladCiara Zelmerlöw bryter tystnaden: Fullständigt hjärtekrossade. I intervjuer har han berättat att han fick kämpa ganska hårt för Ciaras uppmärksamhet då hon till en början tycktes vara ganska ointresserad.

Måns Zelmerlöws fru Ciara Zelmerlöw går igenom en tuff period. Bildkälla: manszelmerlow/Instagram

Men Måns lyckades med en sak – nämligen att få hennes nummer.

Dagen efter började de smsa med varandra och Måns menar att det var där det "klickade".

I dag har paret två gemensamma barn, är bosatta i ett hus strax utanför London och är gifta. Ciara har även ett barn från en tidigare relation.

Men i slutet av maj hände någonting. Det uppmärksammades att Ciara avföljt Måns på Instagram. Senare började rykten florera om att Måns köpt sex. Någonting som folk kopplade ihop efter att sajten "Stoppa pressarna" skrivit ut en artikel om en artist som misstänktes ha köpt sex.

Måns Zelmerlöw. Bildkälla: Caisa Rasmussen / TT

Men Måns snabbt ut och dementerade det hela på sin Instagram. Strax efter talade han även ut i Aftonbladet om att de rykten som florerade inte stämde. Inte långt senare uttalade sig även Ciara.



”Vårt främsta fokus är och kommer alltid att vara våra barns välbefinnande och skydd. Men jag är fullständigt hjärtekrossad”, skrev hon i ett meddelande.

Ciara Zelmerlöws kryptiska meddelande

Efter att sprickan i relationen uppdagats har Ciara och Måns hänga på olika håll. Ciara har bland annat rest till Mallorca tillsammans med en vän. Därifrån har hon uppdaterat friskt med bland annat utmaningar och lekar hon och hennes vän tagit sig an.

Men under fredagen publicerade Ciara en bild med ett kryptiskt meddelande.

Ciara Zelmerlöw. Bildkälla: ciarajzelmerlow/Instagram

Till bilden skrev hon nämligen texten: "Schools out. Wish me luck".

Så vad Ciara har i kikaren nu, det återstår att se.