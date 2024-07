Alicia Vikander har fått sitt andra barn: "Som ett maraton"

Den svenska skådespelaren Alicia Vikander, 35, har fått sitt andra barn tillsammans med sin make Michael Fassbender, 47. Det är i en ny intervju med brittiska ELLE som Alicias skådespelarkollega Taylor Russell hyllade Alicia – och råkade avslöja att Alicia fått ett andra barn.

Alicia Vikander och Michael Fassbender har fått sitt andra barn. Bildkälla: Stella Pictures.

Alicia Vikander har fött sitt andra barn

Russell sa att hon var "så imponerad" av Vikanders hårda fysiska arbete i filmen Hope – särskilt eftersom hon "precis hade fått sin andra bebis".

– Alla kvinnor har olika erfarenheter, och att gå igenom det en andra gång var definitivt svårare för mig. Men jag tror att träningen gjorde det enklare. Att gå igenom de här nio månaderna är som ett marathon, så det hjälper om du är stark när du går igenom det, sa Alicia Vikander då i intervjun och tillade:

– Det är så fysiskt krävande, och jag beundrar alla kvinnor som har gjort det.

Alicia Vikander och Michael Fassbender brukar vara väldigt hemlighetsfulla av sig. Bildkälla: Stella Pictures.

Alicia Vikander och Michael Fassbender bor i Portugal

Alicia och hennes make, den tysk-irländska skådespelaren Michael Fassbender, började dejta varandra i slutet av 2014. De hade då träffats under inspelningen av filmen The Light Between Oceans.

De gifte sig på Ibiza i oktober 2017. Paret har sedan tidigare sonen Mark, och hela familjen bor i Portugal.