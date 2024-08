Isak Danielson ålder – hur gammal är du?

Isak Danielson föddes den 27 augusti 1997, vilket innebär att han fyller 28 år under sommaren 2025.

När gjorde Isak Danielson X-Factor?

Isak Danielson fick, som tidigare nämnt, sitt stora genombrott i den första och hittills enda säsongen av "X-Factor" som sändes i TV4 år 2012. I programmet, som leddes av David Hellenius, imponerade Danielson stort på både juryn – bestående av Andreas Carlsson, Marie Serneholt, Ison Glasgow och Orup – och tittarna.

Isak Danielson under "X-Factor". Foto: Stella Pictures

Danielson, som bara var 14 år gammal under sin medverkan, kom till slut trea i tävlingen, medan Awa Santesson-Sey stod som vinnare.

– Självklart var det en språngbräda och lärde mig extremt mycket. Men kan man gå en annan väg är det ett råd, har han sagt till Mitt i Göteborg och fortsatte då vidare:

– Jag blev styrd och klädd på ett sätt som jag inte ville och kunde sedan få höra från juryn, typ "Vad ful du är i kväll".

Bodde Isak Danielson och familjen i London?

Ja, mellan 2008 och 2010 bodde Isak Danielson och hans familj – mamma, pappa och två äldre systrar – i London.

– Jag började sjunga när vi bodde i London i två år då min pappa hade ett jobb där. Jag gick i en särskild skola och lärde mig klassisk sång, ganska avancerad sång. Det var så det började, har han berättat i Sveriges Radio.

Isak Danielson låtar – vilka hits har han gjort?

Isak Danielson har släppt ett helt gäng låtar genom åren, däribland "Ending", "Broken" och "Always".

Isak Danielson partner – har han pojkvän eller flickvän?

Det är oklart huruvida Isak Danielson har någon partner i dag. I en intervju med QX har han berättat om sin sexuella läggning.

– Jag är fri när det gäller sexuell läggning, och träffar jag en person jag till attraheras till psykiskt, så spelar det ingen roll vilket kön personen har.

Var Isak Danielson med i Tunna blå linjen?

Ja, Isak Danielson dök upp, i rollen som sig själv, i det andra avsnittet i säsong två av SVT-serien "Tunna blå linjen". Han framförde då "Say That Everything Will Be Alright".

– Det var något helt nytt för mig att skriva en låt till en serie och ha ett ämne att hålla sig till, sa han i ett pressmeddelande inför avsnittet.

Har Isak Danielson Instagram?

Ja, på Instagram heter Isak Danielson @isakdanielson.