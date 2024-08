När föddes Ingvar Oldsberg?

Ingvar Oldsberg föddes den 31 mars 1945. Han växte upp i Mölnlycke sydost om Göteborg.

Vad hette Ingvar Oldsberg föräldrar?

I en intervju med Hemmets Journal från 2006 framgår att Ingvar Oldsberg var son till Solveig Oldsberg och Gunnar Oldsberg.

Mamman gick bort i cancer år 1998 och pappan dog år 2008.

Dog Ingvar Oldsbergs bror Peter i cancer?

Ja, Ingvar Oldsbergs lillebror Peter Oldsberg gick bort i cancer år 1990.

– Han fick cancer som spred sig till levern och lymfan och då gick det inte att göra mer. Han var bara 40 år när han dog. Det var en tuff resa. Både för mig som förlorade min bror och för våra föräldrar som förlorade sin son. Det är ju djupt tragiskt när barnen går bort före föräldrarna, berättade Ingvar Oldsberg för Allas år 2017.



Vilka tv-program har Ingvar Oldsberg lett?

Ingvar Oldsberg inledde faktiskt sin karriär inom media som sportjournalist och fotbollskommentator, bland annat hos Sveriges Radios "Radiosporten". Men när Ingvar Oldsberg väl började synas i tv-rutan var succén ett faktum.

Under åren som han var verksam ledde Oldsberg program så som "Oss skojare emellan", "Avenyn upp och ner", "På spåret" och "Bingolotto". Om att vara folkkär sa Oldsberg så här, i en intervju med SvD år 2009.

– En programledare är inte märkvärdigare än en snickare eller tandläkare. Det är bara det att vi får stor uppmärksamhet.

Ingvar Oldsberg var också programledare för "Världens barn"-galan 1997 tillsammans med Kattis Ahlström. Foto: Gunnar Seijbold/TT

När träffade Ingvar Oldsberg Björn Hellberg?

Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg blev en tv-duo i samband med "På Spåret", men faktum är att vännerna lärde känna varandra redan 1973 när Oldsberg var nyanställd journalist på Radio Halland.

– Jag var sedan länge etablerad inom tennisen och han skulle göra en intervju med mig kommer jag ihåg. Den skulle pågå i sju minuter var det sagt men den pågick i en timme, har Hellberg berättat för SvD.



I en intervju med Aftonbladet har Hellberg berättat att relationen med Oldsberg var helt friktionsfri.

– Han var så rolig. Jag vet att han hade sina sidor också, men jag hade aldrig några problem med honom. Vi hade inte ett enda gräl på 50 år. Vi höjde aldrig ens rösten åt varandra. Han var väldig rolig och när man umgicks med honom visste man aldrig vad som skulle hända, på gott och på ont. Han var oförutsägbar. Men han var en sann profil både i och utanför rutan.

Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg år 2008. Foto: Stella Pictures

Björn Hellberg var domare i och Ingvar Oldsberg var programledare för "På spåret" under många år. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

När ledde Ingvar Oldsberg På Spåret i SVT?

Ingvar Oldsberg var programledare för SVT:s "På spåret" när det hade premiär 1987, fram tills dess att Kristian Luuk tog över år 2009.

– Kristian Luuk är en bra programledare och det har han bevisat många gånger tidigare. Det finns ett samband mellan järnväg och Luuk och de kommer säkert att gå bra. Sedan har programkonceptet som bygger på tävling och resor, som svenskar gillar, visat sig hålla i 20 år och det kommer säkerligen att hålla 20 år till, sa Oldsberg till Aftonbladet i samband med programledarskiftet.



Varför slutade Ingvar Oldsberg leda Bingolotto?

Ingvar Oldsberg klev in som programledare för "Bingolotto" år 2014. Men det hela fick ett abrupt slut år 2017, när Oldsberg tvingades lämna programmet på grund av "allvarliga arbetsmiljöproblem".

– Jag vet inte vad som ligger till grund för det här. Ingen har hört av sig till mig. Det är lite oanständigt. Jag har förstått att det pågått några undersökningar, men det står bara ”allvarliga arbetsmiljöproblem”, sa tv-profilen till SVT Nyheter Väst då.

Ingvar Oldsberg ledde "Bingolotto" under flera år. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Ingvar Oldsbergs exfruar – hur många gånger var han gift?

Ingvar Oldsberg var gift två gånger. Mellan 1975 och 1980 var han gift med Laila Oldsberg och mellan 1982 och 1985 var han gift med Monica Oldsberg.

Giftemålet med Monica, som programledaren träffat under en avslutningsfest för Halmstadsrevyn, ägde rum under fotbolls-VM i Spanien. Monica, som under många år jobbade som krögare, hade planerat en bröllopsmiddag med sexrätters. Dessförinnan skulle Ingvar fixa lunch.

– Han bestämde att vi skulle till McDonald’s, finklädda med en vissnande brudbukett och jag som sysslat med mat hela mitt liv tyckte det var lite fattigt. Men är man förälskad så är man. Jag åt en hamburgare i 40 graders värme och blev riktigt magsjuk. På något sätt lyckades jag vara med på middagen men varje gång det kom in en ny rätt så försvann jag ut, har Monica berättat för SvD tidigare, och fortsatte då vidare:

– Vi har skrattat åt det där många gånger och undrat vad servitörerna tänkte, ”konstiga seder de har i Sverige, bruden får inte äta någonting och dricker bara vatten”.

Har Ingvar Oldsberg barn?

Ja, Ingvar Oldsberg fick tre barn: sonen Staffan Oldsberg och dottern Karolina Oldsberg tillsammans med Laila Oldsberg och yngsta dottern Viktoria Oldsberg tillsammans med Gunilla Knutsson.

Vad gör Ingvar Oldsbergs dotter Karolina Oldsberg i dag?

Ingvar Oldsbergs dotter Karolina Oldsberg, född 1975, är bosatt i Västsverige. Det är dock oklart vad hon jobbar med.

Ingvar Oldsberg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Vad gör Ingvar Oldsbergs dotter Viktoria Oldsberg i dag?

Ingvar Oldsbergs dotter Viktoria Oldsberg, född 1989, var under flera år verksam inom media, bland annat som researcher. Faktum är att Viktoria arbetade tillsammans med pappa Ingvar under "Bingolotto"-tiden.

– När vi jobbade ihop hade vi det fantastiskt roligt, jag och pappa. Vi träffades liksom varje lördagskväll, har hon berättat för Hänt.

Enligt tidningen ska Viktoria i dag ha lämnat tv-branschen bakom sig. I stället jobbar hon som reseproducent.

Vad gör Ingvar Oldsbergs son Staffan Oldsberg i dag?

Ingvar Oldsbergs son Staffan Oldsberg, född 1968, var under flera år verksam som programledare och ledde flera stora produktioner hos TV3 under 1990-talet. Men kontakten med Ingvar var dålig och trots att de båda var i samma bransch fick han aldrig veta vad pappan tyckte om hans insats i tv-rutan.

— I och med att han aldrig sade någonting, så var jag antingen ganska bra, för han hade svårt att berömma. Eller så är det så jävla uruselt så han inte vill säga det, har Staffan sagt till TT, där han också beskrivit hur han kände sig bortvald av pappan:

— Jag tror att det värsta var att han var känd och att alla visste vem han var, men att han aldrig var på plats på skolavslutningar. Då visste ju alla att det är min pappa och han är på tv, men han är inte här.

Staffan Oldsberg (till höger) tillsammans med Hasse Aro (till vänster) år 1997. Foto: Tobias Röstlund/TT

Staffan Oldsberg år 2024. Foto: Caisa Rasmussen/TT

I dag har Staffan Oldsberg lämnat tv-branschen. I stället är han skribent och skogsarbetare, enligt Aftonbladet.

När dog Ingvar Oldsberg?

Ingvar Oldsberg gick bort den 10 februari 2022 efter en kort tids sjukdom. Han lämnade då efter sig sina tre barn och sin partner Maria Sandeblad.

– Han hade opererat höften på onsdagen. Sedan tog han sig hem på torsdagen trots att han hade sagt till mig att han skulle vara kvar en dag till, vilket var väldigt typiskt pappa. Men han fick en hjärtinfarkt när han var hemma och hamnade på Sahlgrenska vilket blev en väldig chock, har dottern Viktoria Oldsberg berättat för Aftonbladet.

Ingvar Oldsberg begravdes, enligt GP, i Råda kyrka i Mölnlycke.

Ingvar Oldsbergs begravningsceremoni ägde rum i Råda kyrka. Foto: Adam Ihse/TT

Ingvar Oldsberg dog efter en kort tids sjukdom. Foto: Adam Ihse/TT

Ett år efter programledarens bortgång fick sonen Staffan Oldsberg ett samtal från en advokatbyrå och det visade sig då att pappan lämnat efter sig ett okänt arv – något som Aftonbladet var först att rapportera om.



Staffan blev sedan ombedd att hämta ut ett okänt föremål, mot en kostnad på 11 000 kronor, eftersom byrån förvarat föremålet under flera år. När sonen inte ville betala för något han inte visste vad det var förklarade man att det rörde sig om en resa och ett hemligt brev.

I brevet, skapat av Ingvar Oldsberg innan hans död, fanns ledtrådar till en "På spåret"-resa, avsedd för sonen, Lasse Kronér, Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren och Tommy Engstrand som emellertid gick bort 2021.

Lasse Kronér var en av de som bjöds in till "På spåret"-resan. Foto: Claudio Bresciani/TT

– Jag ringde Lasse Kronér och sa att det här är ju inte klokt, det är ledtrådar och städer och ”På Spåret”-frågor runt om i Europa. Saken var den att paketet var förseglat, men det fick inte öppnas förrän samma dag vi skulle ge oss ut på resan, har Staffan berättat för Aftonbladet.

Resan filmades senare och är en del av dokumentären ”Oldsberg – en gränslös gigant” som har premiär den 1 september 2024 i SVT.

Hur gammal var Ingvar Oldsberg när han dog?

Ingvar Oldsberg var 76 år gammal när han gick bort.