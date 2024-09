Flera svenska kändisar har spridit ett kedjebrev via sina sociala medier. Detta ska framför allt ha hänt på deras Facebook- och Instagram-konton.

Men dem är långt ifrån ensamma. Enligt Expressen ska tusentals användare på dessa medier spridit meddelandet.

Laila Bagge delade kedjebrevet: "Hej då Meta AI!"

Tidigare i år uppdaterade Meta, som äger Facebook och Instagram, sina villkor. Godkännandet av villkoren innebär att Metas AI får tränas på användarnas bilder och information.

I kedjebrevet påpekas denna förändring, och texten riktar sig direkt till Meta. I meddelandet står det att Meta ska hålla sig borta från användarens personliga information och bilder, och att det annars kan bli "juridiska konsekvenser".

En av de svenska kändisarna som delat texten är Laila Bagge, 51. Hon publicerade kedjebrevet i en händelse på sin Instagram.

Kedjebrevet i Laila Bagge händelse. Foto: Skärmdump/Instagram @lailabagge.

Kedjebrevet utgörs av följande text:

"Goodbye Meta AI ! You're told to stay out of my personal info 'n pictures, and any private info of mine. A lawyer has advised all of us to post this or there might be legal consequences. As Meta is now a public entity, all members must post a similar statement. If you don't post this at least once. It's assumed you're allowing the use of your personal information and photos. I do not give you permission to use any of my data or photos."

Parnevik, Läckberg och Stenmarck: Här är kändisarna som spred kedjebrevet

Laila Bagge är långt ifrån ensam om att ha spridit kedjebrevet. Några av de offentliga personer som delade vidare texten är följande:

Douglas Murray

Artisten Stor

Tess Merkel

Sara Sommerfeldt

Petter

Tommy Nilsson

Linda Bengtzing

Julia Duvenius

Simon Sköld

Martin Stenmarck

Martin Stenmarck 2014. Foto: Leif R Jansson/TT.

Jason ”Timbuktu” Diakite

Jason ”Timbuktu” Diakite. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Sofia Wistam

Sofia Wistam. Foto: Claudio Bresciani/TT.

Camilla Läckberg. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Mia Parnevik

Mia Parnevik 2016. Foto: Maja Suslin/TT.

Experten: "Sensationellt"

Kedjebrevet skyddar dessvärre inte mot Metas AI.

Emanuel Karlsten, journalist och sociala medier-expert, säger till Expressen att det hela är sensationellt.

– Är det inte otroligt att det inte ringer några varningsklockor hos de här väldigt kompetenta människorna? Det är ju faktiskt sensationellt, kan man tänka, 2024, säger han till tidningen.