Runar Søgaard till attack mot Tommy Körberg: "För mycket..."

Tommy Körberg har hunnit fylla 76 – vilket betyder att det snart var exakt 30 år sedan som han släppte soundtrackalbumet Sound of Music tillsammans med Carola Häggkvist.

Albumet, som såg dagens ljus 1995, kom i samband med att både Carola och Tommy spelade mot varandra i musikalen med samma namn. Scenen där de två giganterna möttes var Göta Lejon i Stockholm, och Körberg gjorde rollen som kapten Trapp, medan Carola spelade Maria von Trapp.

När Tommy Körberg senare tröttnade på rollen så axlades den av Christer Sjögren.

Några år innan Carolas Sound of Music-debut så hade hon träffat den norska predikanten Runar Søgaard. Året var 1987 och "klick" sa det på en kristen konferens i Tyskland. Tre år senare – den 26 maj 1990 närmare bestämt – så gifte sig Carola och Runar i Livets Ords kyrka i Uppsala. 6 000 personer var på plats för att bevittna den storslagna vigseln.

Carola och Runar gifte sig 1990. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Efter åtta år som gifta så föddes Carola och Runars son Amadeus Sögaard. När han var två år gammal så bestämde sig Carola och Runar för skilsmässa. Åren efter separationen blev oerhört tuff för Carola.

"Det var de värsta och mest smärtsamma åren jag någonsin varit med om i mitt liv. Som mamma, kvinna och som människa. Att jag står upp idag är för mig ett under. För rättvisans och kärlekens skull till min son har jag kämpat", skrev hon på Instagram för fyra år sedan.

Carolas liv efter Runar – killar, pengar och livet med dottern Zoe

Efter separationen från Runar så har Carola dejtat bland andra Kicken och Jimmy Källqvist. Idag är den folkkära sångerskan singel och bor med sin dotter på Östermalm i Stockholm, samtidigt som lönekontot nästan svämmar över.

Carola och dottern Zoe. Bildkälla: Stina Stjernkvist/SvD/TT Bild

Tidigare har Nyheter24 skrivit om Carolas riktigt saftiga lön – stjärnan plockar nämligen ut över 140 000 kronor i månadslön. Utöver det så är "Fångad av en stormvind"-sångerskan verksam i flera bolag med tillgångar på flera miljoner kronor.

– Det har forsat in stålar, har Carola berättat i en intervju med Dagens Industri.

Så lever Runar Søgaard idag

Runar å sin sida har kanske inte haft samma flyt sedan uppbrottet. Under de gångna åren har han skapat rubriker för att flera gånger ha hamnat i klammeri med rättvisan. Han dömdes för bokföringsbrott och grovt skattebrott – något som resulterade i ett fängelsestraff på över ett år.

Tiden bakom murarna blev stökig för Runar. Han bytte anstalt flera gånger, men problem dök upp vart än den norska predikanten satte sin fot. På anstalten Svartsjö blev han irriterad över att fängelsechefen inte var kristen. Han försökte även rymma och bråkade med andra intagna om text-tv.

Han drog på sig flera varningar, och i fängelse så både hungerstrejkade han och hamnade i bråk med andra intagna. Sista anhalten blev anstalten Storboda. Där sitter ökända fångar som John "Lasermannen" Ausonius och Jackie Arklöv.

Efter att Runar Sögaard "muckade" våren 2023 så levde han en kort tid som hemlös. I samband med att Runar kom ut i samhället igen så började han jobba som krönikör på den kristna högerradikala tidningen Svenska Morgonbladet.

Han startade även talkshowen Free Speech på SD-kanalen Riks där han bjöd in gäster som Magdalena Graaf och Dogge Doggelito.

Runar åtalades – misstänks för att ha lurat äldre på pengar

Men bara några månader efter att Runar lämnat fängelset bakom sig så anklagades han för att vara tillbaka i sin brottsliga bana. Runar åtalades för att tillsammans med en 84-årig kvinna ha lurat flera äldre personer på hundratusentals kronor. Runar fångades på flera övervakningsfilmer där han tog ut pengar. Totalt rörde det sig om 72 000 kronor som hamnade i Runars ficka. Då kunde Nyheter24 avslöja exakt vad pengarna gått till.

Runar Sögaard fick in 72 000 kronor på kontot. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Bland annat köpte Runar en guldkedja för 10 000 kronor, lyxiga handgjorda praliner i en butik på Lidingö, en dyr festmåltid på restaurangen Grill i Stockholm – och en hotellnatt på Haymarket i Stockholm.

Runar köpte en guldkedja för 32 000 kronor. Bildkälla: Jan Collsiö/TT Bildö

Hotellet Haymarket på Hötorget i Stockholm. Bildkälla: Alexandra Bengtsson/SVD/TT Bild

Efter att sedan ha åkt Bolt, tagit ut ett par tusen på bankomaten, betalat en telefonräkning och gjort ett par mindre inköp på Ica Maxi i Nacka och Coop vid Stadion så var pengarna slut.

Runar Sögaard har nekat till brott.

Tommy Körberg och Runar Sögaard i bråk

En som kanske inte är Runars största fan är just Tommy Körberg. När han gästade Marcus Birro och Henrik Erikssons podd 24 frågor så gled samtalet in på tiden kring Sound of Music och Tommys vänskap med Per Morberg.

Tommy Körberg. Bildkälla: Fredrik Persson/TT Bild

– Per Morberg, vi sågs på Sound of Music, när Runar var i stöten. Jo, han kom in…Då var han ihop med Carola. Då kom han in och skulle hålla föredrag för oss efter ett genrep. Nån pelare hade fallit på scenografin. Då ställde han sig på en stol. Och så talade han rakt ut. Per och jag står längst bak. Så säger Runar såhär – säger Tommy Körberg – och imiterar Runars norska:

– Jag har bett för sångerna. Jag har bett för texterna. Jag glömde att be för scenografin.

– Då sa Per Morberg. "Han är galen. Kom nu går vi och tar en öl".

Runar Sögaard svarar på Tommy Körbergs ord

Efter att Runar snappat upp Körbergs ord i podden 24 frågor var han inte sen med att reagera på Körbergs påhopp. På Instagram valde Runar att rikta en syrlig känga mot Tommy Körberg, där han hånade Chess-stjärnans tidigare missbruk.

Tommy Körberg har genom åren varit öppen med att han tidigare haft problem med kokain. 1981 dömdes han till ett tre månaders fängelsestraff för kokaininnehav. På fickan hade han 21 gram kokain som han skulle langa.

Så här såg Expressens löpsedel ut när Tommy Körberg anhölls efter att ha sålt kokain. Bildkälla: Expressen/TV4

– Det tog en stund innan man kom ur den där skiten alltså, berättade Tommy Körberg om sitt drogmissbruk i TV4-programmet Så mycket bättre.

Tommys egna ord om missbruket var något som nu kom till användning för Runar. På Instagram kontrade han nämligen med sitt tjuvnyp.

"För mycket sprit och kokain sätter sina spår", skrev Runar och avslutade med en skrattande emoji.

Tommy Körberg och Carola gjorde Sound of Music-musikalen tillsammans. När en olycka ägde rum under genrepet så sa Runar något som Tommy tyckte var märkligt...Bildkälla: Instagram/runarsogaard

