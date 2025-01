Allt om Peter Eggers: Ålder, längd, familj och filmer

Peter Eggers ålder – hur gammal är han?

Peter Eggers är född den 14 januari 1980. Han fyller alltså 45 år 2025.

Peter Eggers längd – hur lång är han?

Enligt Agentfirman Planthaber Klidén och Mandic Boström är Peter Eggers 183 centimeter lång.

Peter Eggers 2011. Foto: Claudio Bresciani/TT

Peter Eggers uppväxt – var kommer han ifrån?

Peter Eggers föddes i Lund, men flyttade till Stockholm när han var elva år gammal.

Peter Eggers familj – vilka är hans föräldrar?

Peter Eggers mamma är skådespelerskan Catrin Eggers, han har även tre syskon vars namn är Thommy Eggers, Maria Eggers och Beatrice Eggers.

Maria Eggers arbetade också som skådespelerska. I december 2020 avled Maria efter att ha varit sjuk i ALS i många år, hon blev 51 år gammal.

Peter Eggers och Per Eggers – är de släkt?

Ja, det stämmer att Peter Eggers och Per Eggers är släkt, Per Eggers är nämligen Peters morbror. Per Eggers är en känd svensk skådespelare som bland annat är känd för sin roll som Arne i "Rederiet". Han har även medverkat i en rad andra filmer och tv-serier, så som "Sommaren med släkten", "Svensson, Svensson", "Jordskott", "Reuter & Skoog" och "Bert".

Per Eggers är känd från bland annat "Rederiet". Foto: Jurek Holzer/TT

Peter Eggers partner – är han gift?

Ja, Peter Eggers är gift med Jenny Huber. Enligt ett inlägg på Instagram friade Peter till Jenny i april 2019. Hur länge Peter Eggers och Jenny Huber har varit ett par är inte känt.

Har Peter Eggers barn?

Ja, Peter Eggers har tillsammans med Jenny Huber två barn, en son och en dotter. Det yngsta barnet är en dotter som föddes 2020.

– Det är svinkul, helt magiskt. Det går inte att beskriva. Jag grät säkert i en kvart när hon kom ut och sedan låg på bröstet. Men det är ju en tjej, jag har ingen aning om hur det funkar. Vi har en son sedan tidigare, sa Peter Eggers i en intervju i Aftonbladet.

Peter Eggers filmer och serier – vilka har han varit med i?

Peter Eggers har haft flera stora roller i en mängd filmer och tv-serier. Här är några av dem:

Von Rosen i "Onsdskan" – 2003

i "Onsdskan" – 2003 Leo i "Strandvaskaren" – 2004

i "Strandvaskaren" – 2004 Alex i "Kärlek 3000" – 2008

i "Kärlek 3000" – 2008 Johan Gustav Dåådh i "Anno 1790" – 2011

i "Anno 1790" – 2011 Adam i "Orangeriet" – 2012

i "Orangeriet" – 2012 Patrik Wärnstrand i "Hamilton 2" – 2012

i "Hamilton 2" – 2012 Stefan i "Piratskattens hemlighet" – 2014

i "Piratskattens hemlighet" – 2014 Jamal i "Heder" – 2019

i "Heder" – 2019 Ulf Klingspor i "Fartblinda" – 2019-2022

i "Fartblinda" – 2019-2022 Marcus Werner i "Snabba Cash" – 2021-2022

Peter Eggers har bland annat medverkat i "Anno 1790". Foto: Claudio Bresciani/TT

Har Peter Eggers Instagram?

Ja, Peter Eggers har ett Instagram-konto, där går han under namnet @petereggers.

