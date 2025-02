Vilhelm Buchaus ålder – hur gammal är han?

Vilhelm Buchaus föddes den 29 september 2001, vilket betyder att han fyller 24 år under hösten 2025.

Vilhelm Buchaus längd – hur lång är han?

Det är oklart exakt hur lång Vilhelm Buchaus är. Av bilder att döma är han dock ungefär lika lång som artisten Arwin, som enligt Acasting är 180 centimeter lång.

Vilhelm Buchaus och Arwin längst till höger i bild. Foto: Claudio Bresciani/TT

MISSA INTE: Allt om Måns Zelmerlöw: Fru, barn, längd, syster och Mello

Vilhelm Buchaus familj – kommer han från Sigtuna?

Vilhelm kommer ursprungligen från Sigtuna, där han växte upp med sin familj som, enligt Hänt, består av mamma, pappa och en lillasyster.

Buchaus har, varken i intervjuer eller på sociala medier, delat med sig av några detaljer kring familjen.

MISSA INTE: Allt om Greczula: Namn, ursprung, familj och om han har partner

Var Vilhelm Buchaus med i Lilla Melodifestivalen?

År 2013 medverkade Vilhelm Buchaus i Lilla Melodifestivalen med låten "För alltid och en dag". Han var då 12 år gammal.

– Det är en poplåt som handlar om olycklig kärlek. De flesta av mina låtar handlar om det, jag har väl skrivit en 15-20 stycken, sa han till UNT då och konstaterade att Michael Jackson och Justin Bieber var de stora förebilderna.

– Jag är en väldigt negativ person så jag tror att jag kommer att gå ut och misslyckas. Men jag hoppas att det går bra! Att gå till Eurovisionfinalen vore som att en treårig dröm gick i uppfyllelse, sa Buchaus vidare till tidningen.

Men det gick tyvärr inte hela vägen. Vinnande ur tävlingen gick Elias Elffors Elfström med "Det är dit vi ska".

MISSA INTE: Allt om Ella Tiritiello: Familj, låtar och om hon har pojkvän

Har Vilhelm Buchaus släppt låtar?

Vilhelm Buchaus har släppt flera singlar sedan 2023. Den första låten hette "First cut". Bland hans mest spelade låtar på Spotify finns "Dying light" och "Take me to the moon".

I januari 2025 släppte han debut-EP:n "Quiet rooms" och i februari samma år släppte han singeln "Another horizon".

– När jag skrev texten reflekterade jag kring mina erfarenheter av att hylla och sakna någon som inte längre finns i mitt liv. När vi sedan spelade in låten hämtade vi inspiration ifrån många 80-talsinspelningar, där det är vanligt att man fokuserar just på samspelet mellan stora gitarrer och trummor för att skapa en atmosfär och ambient känsla, har han sagt om låten i ett pressmeddelande.

Är Vilhelm Buchaus med i Melodifestivalen 2025?

I Melodifestivalen 2025 tävlar Vilhelm Buchaus med bidraget "I'm yours". Upphovsmakarna bakom låten är Elias Edman, Jonatan Lahti och Simon Alexander Ward samt Buchaus själv.

TT har beskrivit bidraget som att Buchaus "slår sig ner vid lägerelden tillsammans med ett gäng oprövade låtskrivare i sammanhanget". De fortsätter vidare:

"Han langar fram sin akustiska gitarr och ackompanjerar korvgrillningen med en sorgsen kärleksballad som hämtar kraft ur pappas skivsamling och en både omfångsrik och känslig rockröst."

LÄS MER: Så låter årets sista bidrag i Melodifestivalen 2025

MISSA INTE: Melodifestivalen 2025: Artister och datum för deltävlingar

Vilhelm Buchaus tävlar i deltävling 5 av Melodifestivalen 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

I deltävling 5 ställs Buchaus mot Scarlet, Arwin, Victoria Silvstedt, Arvingarna och Saga Ludvigsson.

MISSA INTE: Röstningen i Mello 2025: Så funkar det i deltävlingar, finalkval och final

Har Vilhelm Buchaus flickvän eller pojkvän?

Många är nyfikna på om Vilhelm Buchaus har partner. Det är dock än så länge oklart huruvida artisten har flickvän eller pojkvän.

Har Vilhelm Buchaus Instagram?

På Instagram heter Vilhelm Buchaus @vilhelmbuchaus.

Har Vilhelm Buchaus Tiktok?

På Tiktok heter Vilhelm Buchaus @vilhelmbuchaus.