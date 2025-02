Arwin ålder – hur gammal är han?

Arwin, eller Arwin Saman Ismail Osman, som han egentligen heter föddes den 29 december 2007. Det betyder att han fyller 18 år vintern 2025.

Arwin längd – hur lång är han?

Enligt Acasting är Arwin 180 centimeter lång.

Vilka serier och filmer har Arwin varit med i?

Arwin kan inte bara sjunga, utan han även en skådespelarkarriär i ryggen. Han har bland anat varit med i "Ryktet" på SVT där han spelade Adrian.

Men han har också medverkat i TV4:s "Ture Sventon och Bermuda triangelns hemlighet" och Junibackens uppsättning av "Pippi flyttar in".

Arwin familj – har han syskon?

Arwins familj består av av hans mamma, pappa, lillasyster och hunden Rocky.

Men han har även en stor släkt som han är nära. I en intervju med Nyhetsmorgon har han berättat om hur julen kan se ut när han firar med familj och släkt.

Arwin Ismail pappa och mamma – vad heter hans föräldrar?

Arwins pappa heter Saman och hans mamma heter Didara. Arwin menar att hans driv till stor del kommer i från hans pappa.

Arwins pappa är kurd och flydde från kriget i Irak till Sverige. I Sverige träffade han Arwins mamma som kommer från Armenien.

– De började med noll, har behövt byggt upp något helt själva och det har jag tagit mycket inspiration från. De har kämpat och jobbat jäkligt hårt, har Arwin berättat för Mitt i.



Arwin låtar – har han gjort några hits?

Arwins artistkarriär tog riktig fart 2023 när han släppte låten "More Than Just a Feeling", skriven av honom själv, Angelino Markenhorn, Benjamin Rosenbohm och Kristoffer Strandberg. Sedan dess har han släppt flera hits, bland annat "Det snöar på vår gata" tillsammans med Rebi.

Han har även släppt "För bra för att vara sant" och "Vad har du gjort med mig".

Var kommer Arwin ifrån?

Arwin är uppvuxen i Vega i Haninge kommun men flyttade till Stadshagen sommaren 2024, för att komma närmare pulsen.

– Jag går i skolan i stan och hängde mycket här inne. Det är jättekul att bo här, jag älskar Stadshagen, sa han i en intervju med Mitt i.

Är Arwin med i Melodifestivalen 2025?

Arwin tävlar i Melodifestivalen 2025 i den femte deltävlingen i Jönköping. Han tävlar med bidraget "This Dream of Mine", skrivet av honom själv, Anderz Wrethov, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Julie "Kill J" Aagaard och Peter Boström.

Arwin är yngst bland artisterna som tävlar i årets upplaga av Melodifestivalen.

– Det känns helt sjuk för mig. Det är en dröm jag haft i hela mitt liv, sa Arwin i en intervju med Sveriges radio.

Har Arwin Instagram och Tiktok?

Ja, på Instagram heter han @arwinismaill. På Tiktok heter han @arwinismail.

