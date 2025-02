Saga Ludvigsson ålder – hur gammal är hon?

Saga Ludvigsson föddes den 3 februari 2006. Det innebär att hon fyller 20 år under 2026.

Saga Ludvigsson längd – hur lång är hon?

Är du nyfiken på Saga Ludvigssons längd? Det är du inte ensam om. Enligt Hänt är artisten 153 centimeter lång.

Saga Ludvigsson med programledaren Pär Lernström som är 189 centimeter lång. Foto. Magnus Lejhall/TT

Saga Ludvigsson familj – vad heter hennes föräldrar?

Saga Ludvigssons föräldrar har både synts och hörts i media i samband med att hon blivit ett allt mer välkänt namn. Mamma heter Maria och pappa heter Henrik, enligt Mark-Posten.

Ludvigsson har också en lillebror vid namn Axel.

Vad har Saga Ludvigsson för dialekt?

Saga Ludvigsson kommer från Örby i Västra Götaland. I Borås Tidning har artisten uppgett att det varit en hel snack om hennes dialekt.

– Det är roligt. Sen finns det alltid de som tror att jag brer på, att jag inte pratar så här, men, det hade ju varit som att skjuta sig själv i foten om man ska hålla något sånt uppe. Det har jag inte gjort. Dialekten beror väldigt mycket på hur bekväm jag är. Är jag riktigt bekväm blir dialekten värre. Du skulle höra mig när jag kommer hem!

Var Saga Ludvigsson med i Talang?

År 2019 medverkade Saga Ludvigsson i "Talang" i TV4. Hon imponerade stort på juryn när hon sjöng "Million Dreams" och "Run the world (Girls)".

I "Talang" tog sig Ludvigsson hela vägen till final, men vinnande ur tävlingen gick till slut sångaren Mikael Holm.

Hur gick det för Saga Ludvigsson i Idol?

Efter resan i "Talang" gav sig Saga Ludvigsson in i "Idol". Året var då 2023 och Ludvigsson, som under sin audition sjöng "Don’t let your deal go down" av Foggy Mountain Boys, gick hela vägen till final, men snubblade precis på målsnöret.

Hon slutade som tvåa i tävlingen.

– Nu hoppas jag att det blir mycket musik, att jag får fortsätta jobba med detta och jobba hårdare än någonsin. Släppa eget vill jag göra, ut och spela så mycket som möjligt – och ha kul, sa hon till TV4 efter finalen.

Saga Ludvigsson med Cimberly Wanyonyi som fann Idol 2023. Foto: Magnus Lejhall/TT

Saga Ludvigsson låtar – har hon gjort några hits?

Saga Ludvigsson har släppt några singlar sedan tiden i "Idol". Under 2024 släppte hon låten "Hercules" som är skriven av Mello-veteranerna Jimmy Jansson, Anna Bergendahl och Fredrik Sonefors.

– Det är låtskrivare som jag har drömt om att få jobba med. Jag behöver nypa mig i armen ibland, det känns overkligt, sa hon till Borås Tidning då.

I januari 2025 släppte hon ytterligare en singel: låten "Country boy".

Är Saga Ludvigsson med i Melodifestivalen 2025?

Saga Ludvigsson tävlar i Melodifestivalen 2025 med bidraget "Hate you so much", som hon skrivit tillsammans med Lisa Desmond och Herman Gardarfve.

– Jag skrev låten, tillsammans med Herman och Lisa, precis två veckor efter världens heartbreak med en kille. Efter ett väldigt märkligt avslut fick jag kasta ur mig allting. Den stackaren känner sig nog träffad, har hon sagt till Jönköpings-Posten och fortsatte då vidare:

– Men trots den lite halvhårda titeln är det en låt med glatt och peppande uptempo.

Saga Ludvigssons bidrag i Mello 2025 heter "Hate you so much". Foto: Claudio Bresciani/TT

I ett inlägg på Instagram har hon specificerat vad det rörde sig om för "märkligt avslut".

"Denna låten är sjukt personlig och handlar om en kille jag träffa som gav mig en lista på hur jag skulle komma över honom!", har hon skrivit.

MISSA INTE: Melodifestivalen 2025: Artister och datum för deltävlingar

Artisterna som tävlar i deltävling 5 av Melodifestivalen 2025. Foto: Claudio Bresciani/TT

LÄS MER: Röstningen i Mello 2025: Så funkar det i deltävlingar, finalkval och final

I deltävling 5, där Ludvigsson äntrar Mello-scenen för första gången, ställs hon mot bland andra Arvingarna, Victoria Silvstedt, Scarlet och Arwin.

LÄS MER: Allt om Victoria Silvstedt: Pojkvän, exmake, längd och om hon har barn

Har Saga Ludvigsson pojkvän eller flickvän?

När Saga Ludvigsson klev in i "Idol" 2023 hade hon pojkvän, men relationen tog slut under säsongens gång.

– Jag har inte någon pojkvän längre, så blev det med det. Jag kände väl inte likadant som innan och då är det ju snällast att göra slut, så då blev det så, sa hon till Hänt då.

Huruvida artisten har partner i dag är oklart.



Har Saga Ludvigsson Instagram och Tiktok?

Om du vill hitta Saga Ludvigsson på Instagram söker du på @sagaludvigsson. På Tiktok heter Saga Ludvigsson @sagaludvigsson.