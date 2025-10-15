Allt du vill veta om influencern Lovisa "Lojsan" Wallin: Föräldrar, hennes pojkvän Buster, parets barn, deras hus, Lojsans längd, ålder och de berömda festerna på midsommar.

Lovisa "Lojsan" Wallin ålder – hur gammal är hon?

Anna Lovisa Margareta Wallin föddes den 28 juni 1993. Det betyder att hon under sommaren 2026 fyller 33 år.

Lovisa "Lojsan" Wallin. Bildkälla: Stella Pictures.

Lovisa "Lojsan" Wallin längd – hur lång är hon?

När Nyheter24 år 2021 sammanställde hur långa våra svenska influencers är så stod det klart att Lovisa "Lojsan" Wallin är 175 centimeter lång.

Driver Lovisa "Lojsan" Wallin bolag med Margaux Dietz?

Ja, Lojsan och Margaux Dietz driver bolaget Niut Ab ihop. "Bolaget skall bedriva e-handel och butikshandel av sexuella hjälpmedel, intimprodukter och exklusiva livsstilsobjekt såsom accessoarer och kroppsvårdsartiklar.", skriver de på Alla Bolag.

I en intervju med Mama berättade Lojsan om hur det kom sig att de valde att satsa på sexleksaker.

– Vi vill förändra synsätt och öppna samtal om kvinnors hälsa, njutning och sexualitet. Vi vill helt enkelt att fler kvinnor ska komma, sa Lojsan till tidningen, via Aftonbladet.

Margaux Dietz. Bildkälla: Stella Pictures.

Driver Lovisa "Lojsan" Wallin podden "Måndagsvibe" med Hanna Friberg?

Ja, Lojsan och Hanna Friberg driver sedan 2019 podden Måndagsvibe som är en av Sveriges största. Sedan starten har duon mötts av kritik för en del saker som de tagit upp i podden.

När en lyssnare bad om råd för att hålla igång sexlivet så sa Lojsan:

"Är din partner sugen, tacka inte nej oavsett om du inte är det. Absolut att man ska lyssna på sin egen kropp. Sitter han och torrjuckar mot dig varenda kväll då kanske du kan säga nej nån gång. Men när han väl vill, bit ihop. Do some things. Man mår så mycket bättre".

Uttalandet väckte starka reaktioner, vilket Aftonbladet då rapporterade om.

De har även mött kritik då de kritiserade pronomenet hen.

– Kan man inte definiera det som så här: En snopp är en kille precis som en soffa är en soffa. En snippa är en tjej precis som en stol är en stol, sa Hanna Friberg bland annat i det kritiserade avsnittet, skrev Aftonbladet.

Hanna Friberg. Bildkälla: Stella Pictures.

Vem är Lovisa Lojsan Wallins pojkvän Buster Reuterswärd?

Lovisas pojkvän Buster Reuterswärd, eller Oscar Todd-Buster som han egentligen heter, är byggmästare. Buster syns mycket på Lojsans sociala medier, och han poddar även tillsammans med Lojsan.

Paret har podden Lojsan & Buster, som enligt Kantar Media Poddindex har cirka 25 000 lyssnare i veckan.

Buster Reuterswärd. Bildkälla: Instagram/lojsanwallin

Hur ser Lovisa Lojsan Wallins hus ut?

År 2017 så köpte Lojsan och Buster ett hus byggt 1946 i Sollentuna utanför Stockholm. Paret är i skrivande stund i full fart med att renovera huset, har Lojsan berättat om i en YouTube-video.

Paret har också tillgång till ett landställe i Stockholms skärgård med flera små stugor vid vattnet.

På YouTube har Lojsan delat mycket videos och inblickar i parets hem. Tittarna har fått följa med både till huset i Sollentuna och till landstället i Stockholms skärgård. Bildkälla: YouTube/Lojsan Wallin

På sin kanal har Lojsan ofta gjort så kallade house tours där hon visat hur det ser ut i de charmiga husen.

Är Lovisa "Lojsan" Wallin och Buster Reuterswärd gifta?

Nej, Lovisa och Buster är varken gifta eller förlovade.

Lojsan Wallin. Bildkälla: Stella Pictures.

Har Lovisa "Lojsan" Wallin barn?

Ja, Lojsan och Buster har tre barn, har Modette rapporterat.

Först ut var sonen Todd , född 2018

, född 2018 Parets andra barn blev dottern Tintin, född 2020

född 2020 Sonen Ted föddes 2023

Att bli gravid med sonen Ted var inte lika lätt som de tidigare graviditeterna.

– Jag tänkte att det bara skulle ta ett försök och sen är vi gravida igen. Men det tog nästan ett år, har Lojsan berättat, skriver Aftonbladet.

Precis när hon gav upp och sa att de skulle pausa "projekt barn" så plussade hon på stickan.

Lojsan och Buster med sina tre barn. Bildkälla: Instagram/lojsanwallin

Vad hände på Lovisa "Lojsan" Wallins midsommarfirande?

År 2024 så slutade Lojsans midsommarfirande med slagsmål, fylla och gäster som gick bärsärk. Enligt Expressen så hamnade flera gäster i bråk med varandra.

Lojsans midsommarfirande 2024. Det här var gissningsvis lugnet före stormen. Bildkälla: Instagram/lojsanwallin

– Jag tycker att folk var sämre gäster i år än vad de har varit tidigare år. Respekten för vårt ställe sjönk. Jag har trots allt lagt ny trall, vi har slitit som djur med den här trallen och då springer folk med kol till den här vattenpipan och tappar den, rycker på axlarna så nu har vi brännmärken i trallen. Det har aldrig hänt tidigare, det brydde sig inte folk om, berättade Buster i deras podd.

Sällskapet åkte sedan vidare till en restaurang.

– Folk går bärsärk, de håller på att riva stället. Det fanns inget vett i överhuvudtaget, sa Buster vidare.

Lojsan berättade att en del gäster gick in med spritflaskor på restauranger, en del gick in i köket och började "äta grejer". Lojsan berättade också att restaurangägaren frågat Lojsan vad det var för "grisfolk som hon tagit med sig".

Hur många följare har Lovisa ”Lojsan” Wallin på Instagram och Tiktok?

På Instagram, där Lojsan heter @lojsanwallin så har hon 420 000 följare. På TikTok så har hon lite mindre än 140 000 följare. Hon uppdaterar också flitigt på YouTube där hon har strax under 50 000 följare.

Lovisa "Lojsan" Wallin mamma och pappa – vilka är hennes föräldrar?

Lojsan Wallins mamma Monica är hudterapeut och jobbar på en salong i Danderyd, där hon även bor med Lojsans pappa som är en mycket framgångsrik entreprenör.

År 2021 var hennes föräldrar med om en fruktansvärd händelse, vilket Lojsan berättade om.

Lojsans mamma och pappa hade vaknat av ett "öronbedövande" ljud, och då mötts av två maskerade män med yxa som tagit sin in i deras hem.

Lojsans föräldrar medverkade då i TV3-programmet Efterlyst, och Lojsans pappa berättade där om hur en av gärningsmännen var "aggressiv".

– Jag tänker att det här är en galning som kommit för att mörda oss, sa han i programmet.

Rånarna var ute efter deras bilnycklar, och Lojsans pappa gav dom snabbt vad dom ville ha.

– Det värdefullaste de stal var vår trygghet, berättade pappan i Efterlyst då, vilket Nyheter24 rapporterade om då.

På Instagram Story berättade en skärrad Lojsan om skräckupplevelsen.

"I tisdags var min mamma och pappa med om det värsta jag nånsin kan föreställa mig. Två män tog sig in på morgonen med yxa och slägga som vapen", skrev hon i inlägget och fortsatte: "Jag finner inga ord för vad jag känner för den här händelsen, det är vidrigt".

På Instagram berättade Lojsan Wallin då om den fruktansvärda händelsen. Bildkälla: Instagram/Lojsanwallin