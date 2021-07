Nina Glimsell har förlovat sig

Paradise Hotel och Ex on the beach-profilen Nina Glimsell har gjort fullkomlig succé i den svenska TV-rutan. Det var år 2018 som Nina för första gången klev in på hotellet där hon träffade exet Marcelo Peña, 30.

Paret var tillsammans i cirka ett år innan Marcelo valde att lämna relationen för att åka och spela in ännu en säsong av Paradise Hotel – en säsong även Nina klev in i.

Idag har båda hittat lyckan på varsitt håll och mer eller mindre lämnat tv-världen.

Nina arbetar nu med sina sociala medier men har valt att tacka nej till diverse dokusåps-erbjudanden.

Utöver att sluta synas på tv så har Nina även gått och kärat ner sig. På hennes sociala medier har följarna kunnat se skymtar av en kille som hon ännu inte velat avslöja vem det är.

Den unge, mystiske mannen är en personen som inte är känd från tv.

"Gick ned på knä"

Under veckan kom Nina med den glädjande nyheten att hon nu har förlovat sig.



"Jag har dolt mitt kärleksliv och privatliv från er det senaste året men för två dagar sedan gick min kille ned på knä (är fortfarande i chock haha) och jag vill såklart inte dölja detta från er så babes jag är FÖRLOVAD, skrev Nina till bilden.

Stort grattis!