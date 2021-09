Det var under natten mot söndagen som Adam Linard, 26, känd från både "Paradise Hotel" och "Celebrity ex on the beach", blev misshandlad av en okänd knivman i centrala Helsingborg.

”Var försiktiga, han försökte hugga mig. Han är på fri fot. Tur man är snabb,” har han skrivit på Instastory i samband med att han förklarar vad som hänt.

Adam Linard om attacken: "Ville krama mig"

Knivmannen, som klev av på samma busshållsplats som Adam och hans flickvän, bad först om en kram.

– En kille försökte krama mig, han ville krama mig, och sedan slog han mig i huvudet och drog kniv mot mig. Var försiktiga där ute, säger han till Aftonbladet och fortsätter:

Adam Linard. Foto: Stella Pictures

– Snäll som jag är, eller blåögd kanske, gav jag honom en kram och precis efter så slog han mig i huvudet. Jag bara: ”vad fan sysslar han med?” och då började han rota i byxlinningen efter något så då sprang jag.



Knivmannen är på fri fot

Med knivmannen i hasorna lyckades Adam larma polisen, som grep mannen och upprättade en polisanmälan.

– Jag ringde dagen efter och då sa polisen att han hade fått sova ruset av sig men att de släppt honom, säger Adam till tidningen och fortsätter:

– Jag är glad att jag var kvar så de fick fast honom för nu kanske det händer något med ärendet och han kan bli dömd.

Realityprofilen uppger vidare att han är omtumlad, och att han fått en fläskläpp, men att han under omständigheterna mår bra.