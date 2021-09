Diana Baban och Ben Mitkus har gjort slut: "Är superledsen"

Det var genom den gemensamma vännen tillika realityprofilen Jasmine Gustafsson, 27, som den tidigare Ex On The Beach-deltagaren Diana Baban, 29, och Youtubern Ben Mitkus, 26, först träffades.

Diana Baban: "Vi klickade direkt"

Mer specifikt träffades Diana och Ben hemma hos Jasmine för drygt två år sedan, vilket Nyheter24 tidigare rapporterat om.

– Jag bodde ju hemma hos Jasse då. Och en kväll sa hon "ikväll kommer Ben och hans kompis hit på en drink," men jag måste jobba så... Underhåll dem, har hon tidigare berättat i podcasten "Sweet But Psycho" och fortsatte då vidare:

– Det blev att vi tog ett glas och jag och Ben började prata och allt bara flöt på. Vi klickade direkt.

"Jag och Ben har gjort slut"

Men nu har relationen alltså nått sitt slut – något som Diana valt att dela med sig av i ett känslosamt inlägg på Instagram.

"Jag vet fan inte hur jag ska skriva det här så håller det super enkelt. Jag och Ben har gjort slut. Då det inte ska spekuleras och pratas en massa så skriver jag som det är", skriver hon.

Diana och Ben. Foto: Instagram/dianababan

Vidare förklarar Diana varför paret nu gått skilda vägar, och det tycks vara så att det inte är realitystjärnan själv som tagit initiativet till uppbrottet.



"Han tycker att vi har fått en mer vänskapsrelation än en kärleksrelation så det är det. Jag är super ledsen och kommer tycka att det här är väldigt jobbigt så jag hoppas att ni kan ha förståelse och respekt för detta, tack".



Stöttas av vännerna: "Mitt hjärta"

Kommentarsfältet på inlägget, som fått över 12 000 likes, fylls nu av stöttande kommentarer från flera välkända vänner – däribland Jasmine som alltså introducerade Ben och Diana för varandra.

"Älskar dig så jävla mycket mitt hjärta", skriver hon.

Även reality- och Youtubeprofilerna, 31, och, 25, kända från Paradise Hotel, skickar kärlek i form av hjärtan till Diana.