Magdalena Graaf visar upp sin stora tatuering: "Tröttnat"

Det var förra veckan som Magdalena Graaf hamnade i en diskussion med sina följare angående Lancelot Hedmans berättelse i programmet "Behandlingen".

Lance berättar i programmet att han och hans bröder under längre perioder levde på chokladpuffar under tiden de bodde hos pappa Magnus Hedman som under den tiden i livet missbrukade både droger och alkohol.

– Under en ganska lång period åt jag och mina bröder bara chokladpuffar. Det kunde gå flera veckor. Och denna period har jag insett varade i flera år. Men vi fick liksom ta hand om varandra, berättade Lance.

– Det var ett helvete, det var det. Och det helvetet höll i sig i tre till fyra år, fortsatte han.

Hans berättelse fick Magdalenas följare att rikta starkt kritik mot henne och många frågade henne hur det kom sig att ingen reagerade.

Magdalena har nu svarat på både Instagram och på sin blogg.

"Lance bodde varannan vecka hos mig. Jag var oerhört driven i arbetet att få magnus på banan, och försöka se till att mina 3 pojkar skulle komma till så liten skada som möjligt.Barnen bodde i längre perioder hos mig då M mådde dåligt, och M fick bo hos oss i perioder då han inte förmådde att hanterade barnen själv", skriver hon bland annat.

Magdalena Graaf svarar på kritiken. Bildkälla: magdalenagraaf/Instagram

Magdalena stöttades senare av andra mammor som menade att man inte ska utsätta någon för mom shaming.

Graaf visar upp tatueringen

På sin blogg visar Magdalena upp lite andra vardagshändelser och berättar för sina följare vad hon haft för sig den senaste veckan. Och plötsligt dök en bild upp där hon ligger på en brits och blottar en tatuering som inte alla vet att hon har.



Magdalena har nämligen bestämt sig för att lasra bort den.

"Lasrade bort den här idag. Tröttnat på den. Tur att man kan ångra sig idag", skrev hon.

Loui Martis felstavade tatuering

Nyligen valde Maggan och partnern Louie Marti att tatuera sig tillsammans.. Men någonting som följarna snabbt var framme och påpekade – det var att Louies tatuering var felstavad.

Texten löd "Property off" istället för "Property of". Bildkälla: Bloggbevakning.se

"Min man har dyslexi, en del av charmen". Bildkälla: Bloggbevakning.se

Magdalena Graaf svarade dock att felstavet var en del av charmen då Louie har dyslexi.