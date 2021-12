En av Jasmine Gustafssons följare tog henne på bar gärning

Det var 2014 som Jasmine Gustafsson stegade in i vad som skulle komma att bli en av de absolut mest episka Paradise Hotel-säsonger någonsin. Detta var samma år som bland andra Paulina "Paow" Danielsson, Saga Scott, Eric Hagberg och Kristian Täljeblad också deltog.

Paradise Hotel 2014. Bildkälla: TV3

2015 deltog Adrian Montin i programmet och det var i dokusåpasfären som profilerna träffades och blev tillsammans. De publicerade flitigt bilder på varandra och valde även att tatuera varandras namn.



Men kärlekssagan tog slut och 2018 möttes de i "All star-säsongen" av Ex on the beach där det minst sagt blev friktion med kastade drinkar och gammalt gnabb.

Där och då bestämde Jasmine och Adrian att de skulle satsa på att vara vänner men att det aldrig kommer att bli kärlek mellan dem igen.

I Ex on the beach 2020 fick hon istället en fling med Niklas Åkerlund och paret fortsatte att ses efter säsongen. Men även den relationen avslutades av anledningar som Jasmine inte velat gå in på.

Jasmines följare luskade fram att hon träffade sitt ex

Under veckan valde Gustafsson att hålla en frågestund på sin Instagram där hon "Drog av 10 snabba". En av följarna sa då att Jasmine hade synts till när hon träffade sitt ex i Göteborg. Vilket hon inte för en sekund förnekade.

Jasmine svarade sin följare med glimten i ögat. Bildkälla: jasminegustafsson/Instagram

"Att ni liksom är vandrande gossip girls och håller koll på allt? Svimmar av er. Nessa kom och Hämta dina springpojkar", svarade Jasmine.

Vilket ex det handlar om – det är ännu oklart.