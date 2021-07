I “Äntligen helg” blir du guidad genom kända personers härligaste helgrutiner. Vad äter de helst en fredagskväll, vilken serie är deras absolut favorit och hur laddar de upp inför en ny vecka? Det har vi svar på!

Det var i Paradise Hotel 2014 som Jasmine Gustafsson, 27, blev "Queen-Jäz" med hela svenska folket. Sedan dess har hon medverkat i flera tv-program, utbildat sig till make up artist och gjort storsuccé med sin Youtube-kanal.

Sedan ett par månader tillbaka är hon matte till mops och chihuahua-blandningen Biggie – och med honom spenderar hon gärna tid på sina lediga helger. Men vad mer?

Vi ringde upp Jasmine och frågade!

Det är fredag och du stänger igen datorn efter en lång arbetsvecka. Vilken låt sätter du på?



Gud vad svårt, jag som älskar så mycket olika musik. Om man får säga ett helt album skulle jag säga Olivia Rodrigos senaste, för det pumpas varje helg här hemma hos mig.

Jag rekommenderar "Good for you" om du haft en riktig skitvecka, och "Favorite crime” om man vill ta det lite lugnare.



Hur ser din ultimata fredagskväll ut? Vad äter och dricker du helst till middag?

Ett glas rött och givetvis en pasta. Jag gör gärna min "spicy burrata-pasta", med en tomatsås som fått koka riktigt länge. Sen har man på en färsk burrata på som man slicear upp så allt blandar sig. Den är jättegod!



Det är lördag och dags för helgfrukost. Vad får under inga omständigheter saknas?

Kaffe! Och typ pannkakor, det är en klassisk lördagsgrej för mig när jag orkar göra en riktigt god frukost. Nu när det är sommar gillar jag att ha på färska bär och sirap, det tycker jag är skitgott att ha på.



Du städar av matbordet och gör dig i ordning för lördagen. Vad hittar du på?



Då kör jag lite egentid med min lilla valp, vi tar nån skön promenad lite mer utanför stan. Jag lyssnar på bra musik eller en rolig podcast.

Har du någon favorit?

Jag måste tipsa om "Två meter dumheter" med Rosanna Charles och Emilio Araya. Den är skön att lyssna på och det händer alltid något kul i den podden!

Det är söndag och helkväll i soffan. Vad tittar du på?

Söndagar är min heligaste dag på veckan. Det är en enda dagen jag brukar lova mig själv att vara helt ledig, hitta nån skön serie på Netflix, sträckkolla på den och göra absolut ingenting.

Just nu är jag besatt av "Too hot to handle". Jag brukar inte föredra reality på mina lediga dagar, men Netflix gör det så bra och det är skönt att ligga och kolla på snygga människor när man är inlåst hemma i Sverige.



Vad snacksar du på?

Salt och vinäger chips med vitlöksdipp. Gillar man salt och vinäger så är det en vinnande kombo! Och gärna lite choklad, jag måste alltid ha både sött och salt. Den senaste tiden har jag fastnat för Lindts mörka choklad med smak av havssalt.

Vad är ditt bästa recept för att ladda upp inför veckan som kommer?



Jag brukar försöka ladda upp genom att koppla av. Sen har jag adhd, så är jag pigg nog på söndagar gillar jag att gå igenom veckan lite i förväg för att slippa stress.

Men sen avslutar jag gärna mina söndagar med en riktig "skin care-sunday". Jag lägger ansiktsmasker, tar ett bad och gör min hudvårdsrutin. Jag mår väldigt bra av att ta hand om mig själv, för under veckan finns det inte lika mycket tid till det.

Vem helg hade du velat veta mer om i Äntligen helg??

Hmm, jag hade velat veta mer om Pernilla Wahlgren, jag dör för henne. Jag skulle vilja veta vad hon gör på helgen, för jag kan tänka mig att det är mycket god pasta, gott vin och sådär.