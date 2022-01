True Love-Carolines okända relation med Paradise Hotel-profilen

"True Love" är programmet där 24 singlar åker ner till soliga Toscana i jakten på såväl kärlek som pengar.

Den som går vinnande ur äventyret har chans att lämna Italien med både partner och en miljon kronor på fickan.

Caroline Kronqvist medverkar i True Love

En av programmets hittills mest färgstarka karaktärer är Caroline Kronqvist, 29, från Norrköping.



När hon inte letar efter äkta kärlek i tv arbetar hon som personlig tränare, och det gör även en nära vän till henne som också är känd från realityvärlden.

Vi pratar om Paradise Hotel och Ex On the Beach-stjärnan Gabriella "Bella" Andersson, såklart.

True Love-Caroline: "Min älskade bästis"

Så sent som i juli 2021 reste Norrköping-pinglorna till Magaluf tillsammans, varifrån Caroline publicerade en bild på dem båda sittande på en surfbräda.

"Wow vilken resa vi har! Att få uppleva allt detta med dig min älskade bästis, detta kommer bli ett minne för livet!", skrev True Love-Carro i bildtexten.

Foto: Instagram/carolinekronqvist

Bella och Carro har varit vänner länge

Och av Instagram att döma verkar deras kompisrelation sträcka sig flera år bak i tiden.

Bella Andersson har tagit bort alla sina Instagrambilder som publicerades före juli 2020, men Carolines arkiv går att spåra hela vägen bak till 29 juni 2018. Den bilden föreställer Caroline hållandes i en bubbelflaska, och gillas av Bella.



Den första gemensamma bilden på vännerna publicerade True Love-Carro i januari 2019.