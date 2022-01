Chockvideon: Vägg från Pernilla Wahlgrens nya hus håller på att blåsa iväg

Det var för dryga två år sedan som Pernilla Wahlgren, 54, valde att lägga ut familjens ikoniska gröna hus på Lidingö till försäljning. Istället valde hon att köpa en tomt i Nacka för sisådär 8,2 miljoner kronor.

Och nu är husbygget i full gång.

Enligt husbyggarna kommer familjen Wahlgren/Ingrosso att kunna flytta in i huset till sommaren och samt då självfallet fira jule där 2022.

Under veckan har Pernilla filmat korta klipp från när färdiga delar av huset bärs in på tomten med lyftkranar. Men som vi alla vet så hör ju lite modvind alltid till alla sorters projekt.

När producent Johan Pråmell var på plats under tisdagen så passade han på att filma när en lyftkran har en hel vägg hängandes i skyn. Tajmingen kunde dock varit bättre då kraftiga vindar får tag i väggen och sätter den i gungning.

"Could have given gone with the wind a new meaning", skrev han ironiskt till videon.

Som tur gick det hela bra.

