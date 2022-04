Cavazza vågar kasta sig ut från artistlivet

Sandro Cavazza är född 1992 i Stockholm.

Han hörs bland annat på Avicii-låtarna "Without you", "Sunset Jesus" och på Kygo-hitten "Happy now".

Cavazza är även låtskrivare, och har skrivit låtar åt bland andra Avicii och Norlie & KKV.

2019 prisades han på P3 Guld i kategorin framtidens artist. Som soloartist har Sandro Cavazza släppt låtar som "High with somebody", "Used to", Enemy" och senast "The days".

Nu är han aktuell med en konsert på Cirkus i Stockholm den 13 april.