Tavla har hängt upp och ner i 75 år

Tavlan, "New York City I" från 1941, består av tejpade streck i rött, gult, svart och blått i ett rutnät. I stället för att hänga tavlan med de tjockaste linjerna, som föreställer himlen, uppåt, har de felaktigt varit vända neråt.

Trots upptäckten kommer Mondrians konstverk att få fortsätta att hänga upp och ner. Att vända den rätt riskerar att skada tavlan eftersom de tejpade linjerna, som redan nu hänger löst, kan lossna helt av gravitationen vid en vändning.

"New York City I" har hängt på bland annat Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Sedan 1980 hänger den i den tyska statens konstsamling i Düsseldorf. Den kommer nu att få hänga upp och ner i en ny utställning i staden.