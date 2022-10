Gyllene Tider släpper nytt album

Nyheten blev känd i samband med att Staffan Karlsson, som jobbar på Sweetspot-studion i Halmstad där albumet spelades in, publicerade en bild på Facebook föreställande Gyllene Tider under inspelningen i somras. Per Gessle har delat inlägget.

Skivbolaget har inte bekräftat skivsläppet, men Gessle har även nämnt plattan i två olika intervjuer med Hallandsposten.

Gyllene Tider bildades i slutet av 1970-talet med Per Gessle, Mats Persson, Micke Andersson, Anders Herrlin och Göran Fritzon som medlemmar.

De har återförenats flera gånger, senast 2019. Då firade Gyllene Tider 40 år som band och släppte även studioalbumet "Samma skrot och korn".

Albumet "Hux flux" släpps nästa år.