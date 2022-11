Ny stor roll för Joel Kinnaman

Motspelare är bland andra brittiske skådespelaren Mark Strong, känd från "Kingsman", skriver Deadline.

Kinnaman kan just nu ses i science fictionserien "For all mankind" på Apple TV+ och har under hösten spelat in den psykologiska thrillern "Sympathy for the devil", där han har Nicolas Cage som motspelare.

Filmen regisseras av israelen Yuval Adler, som även låg bakom "The secrets we keep" från 2020 med Kinnaman och Noomi Rapace i huvudrollerna.