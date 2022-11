"Hon var en bättre person än vad jag är"

+ Imelda Staunton – drottning Elizabeth.

Teaterskådespelare vars mest prisade filmroll var i Mike Leighs "Vera Drake". Har bland annat medverkat i ett par Harry Potter- och Downton Abbey-filmer.

+ Jonathan Pryce – prins Philip.

Teaterveteran som ett fick stort genombrott i musikalen "Miss Saigon". Spelade manliga huvudrollen i Björn Runges "The wife" härom året.

+ Dominic West – prins Charles.

Slog igenom i tv-klassikern "The wire" och har setts i otrohetsdramat "The affair" på HBO Max. Filmade med Ruben Östlund i "The square" 2017.

+ Elizabeth Debicki – prinsessan Diana.

Spelade den kvinnliga huvudrollen i Christopher Nolans "Tenet" och är Ayesha i Marvelfilmerna om Guardians of the Galaxy.

+ Lesley Manville – prinsessan Margaret.

Har filmat mycket med regissören Mike Leigh, Oscarsnominerades för "Phantom thread" 2017 och kan nu ses på bio i "Mrs Harris goes to Paris".