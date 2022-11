Kalush Orchestra sätter landet före karriären

Fakta: Kalush Orchestra Kalush Orchestra bildades i fjol och har fått sitt namn efter sångaren Oleh Psiuks hemstad Kalush som ligger i Ivano-Frankivsk-regionen i västra Ukriana. I februari i år tävlade Kalush Orchestra om att få representera Ukraina i Eurovision Song Contest. Låten "Stefania" kom egentligen tvåa, men vinnaren Alina Pasj tvingades senare dra sig ur tävlingen efter att hon anklagats för att olovligen ha besökt Krim. I finalen i Turin den 14 maj tog gruppen sedan hem Ukrainas tredje Eurovision-seger. "Stefania" blev den första låten med raptext som vann tävlingen och det bidrag som fått högsta antalet telefonröster i tävlingens historia. Den vemodiga folkloristiska raplåten var ursprungligen en hyllning till frontmannen Oleh Psiuks mamma, men kom att handla om alla mödrar till unga ukrainare som har dragit ut i kriget. Eftersom Ukraina inte är i stånd att anordna musiktävlingen, äger nästa års upplaga i stället rum i Storbritannien eftersom britten Sam Ryder kom tvåa. Eurovision Song Contest anordnas i Liverpool 9–13 maj nästa år.

Kalush startade som en rapgrupp 2019 och består av sångaren Oleh Psiuk, multiinstrumentalisten Ihor Didentjuk och dansaren Vlad Kurotjka. I fjol lanserades ett "sidoprojekt", Kalush Orchestra, där hiphopen influerats av element av ukrainsk folkmusik.

Och det skulle visa sig vara ett lyckat sidospår. Folkmusikinspirerade hiphoplåten "Stefania" vann – mycket tack vare tittarnas röster – Eurovision Song Contest-finalen i Turin i maj.

Segern var betydelsefull på många plan, berättar bandets frontman Oleh Psiuk, som sitter i en bil på väg mot Düsseldorf i Tyskland där årets MTV Europe Music Awards äger rum.

— Vi ville verkligen ge en seger till Ukraina för att uppmuntra folket, vi behöver alla segrar vi kan få. Direkt efter finalen åkte vi tillbaka och fick ett mycket varmt välkomnande där, säger han via tolk till TT.

Sålde vinnarstatyetten

Under sommaren och hösten har gruppen rest runt i Europa för att sprida kunskap om kriget och samla in pengar till stöd för Ukrainas försvar. ESC-vinnarna har dragit in miljoner till den ukrainska armén, bland annat genom att auktionera ut vinnarstatyetten. Mikrofonen i glas inbringade motsvarande nästan nio miljoner kronor i en auktion på Facebook.

Även Oleh Psiuks karaktäristiska rosa fiskehatt såldes för motsvarande strax över tre och en halv miljon kronor.

— Ja, det var helt otroligt. Vi kommer definitivt att göra flera sådana evenemang. Just nu håller vi på och brainstormar och vi har några idéer om vad vi kan göra för att samla in mer pengar, säger han.

Får vinna igen

Om det blir någon "kupp" under söndagens direktsända tv-gala vill inte Oleh Psiuk avslöja.

— Vi kommer att framföra två sånger, mer än så kan jag inte säga. Det kommer att bli minnesvärt i alla fall, så jag hoppas att många tittar.

Eftersom Ukraina inte har möjlighet att vara värd för nästa års upplaga av Eurovision Song Contest kommer tävlingen att avgöras i Liverpool. En omständighet som Oleh Psiuk medger svider lite.

— Men jag vet att Storbritannien kommer att ha med vissa ukrainska inslag och så får vi helt enkelt se till att vinna en gång till. Då kommer tävlingen definitivt att avgöras i Ukraina, säger Oleh Psiuk.