The Weeknd ger en extra konsert i Sverige

Biljetterna till den kanadensiska artisten The Weeknds konsert i Tele2 Arena den 17 juni släpptes den 2 december. Kort efter var de slutsålda. Som följd ger artisten nu en extrainsatt konsert den 18 juni, på samma arena, enligt Live Nation.

Biljetterna till den extrainsatta konserten släpps den 9 december.

The Weeknd har hunnit släppa två album sedan han senast var i Sverige under 2017. För två år sedan gjorde han storsuccé med albumet "After hours", som innehöll Max Martin-hitten "Blinding lights", och följde upp med albumet "Dawn FM", som släpptes tidigare i år. Förband är Kaytranada och Mike Dean.