Metoo-koll och noll party på Beyoncés turné

Bandet, dansarna och det övriga manskapet måste genomgå metoo-relaterade bakgrundskontroller för att göra "Renaissance"-turnén "till en säker och vänlig arbetsmiljö", rapporterar The Sun.

Alkohol och andra droger totalförbjuds både under repetitionerna och på själva turnén.

"Bey vet att föreställningarna kommer att kräva avancerad koreografi och precision så alla måste vara rena och nyktra. Det blir inget galet festande på turnén", säger en källa nära stjärnan till tidningen.

Några datum för "Renaissance"-turnén har ännu inte meddelats. Beyoncé turnerade senast 2018 med "On the run II" tillsammans med maken Jay-Z. Albumet "Renaissance" släpptes i juli i år och gick rakt in på förstaplatsen på amerikanska Billboard 200 och den brittiska albumlistan.