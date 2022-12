De tävlar om manuspris för nordiskt drama

De andra nominerade serierna är isländska "As long as we live" ("Svo lengi sem vid lifum"), danska "Carmen curlers", finska "The invincibles" ("Rosvopankki") och norska "Kids in crime".

Priset består av 200 000 norska kronor.

Förra årets pristagare var Gísli Örn Gardarsson, Björn Hlynur Haraldsson och Mikael Torfason, manusförfattare till den isländska dramaserien "Blackport" ("Verbúdin").