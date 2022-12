Musikvärlden sörjer Terry Hall

"Terrys röst var det perfekta instrumentet för The Specials sanna och nödvändiga sånger. Hans uppriktighet hörs i så många av hans låtar, både glada och sorgsna. Mina kondoleanser till hans familj och vänner", skriver Elvis Costello om sin döde vän i på Twitter.

"En fruktansvärd förlust för oss alla, alldeles för tidigt", skriver ska-bandet Madness på Twitter.

Terry Hall skrev även musik åt andra artister, till exempel samarbetade han med Eurtymics Dave Stewart och han skrev The Gogos hit "Our Lips Are Sealed". Bandets sångerska Belinda Carlisle skriver på Twitter att hon för evigt är inskriven i musikhistorien med Terry Hall tack vare låten.

"Vila i frid, mr Hall", skriver hon i en tweet.

Andra som reagerat med stor sorg på Terry Halls bortgång är bandet brittiska reggaegruppen UB40, artisten Billy Bragg, rapmetalbandet Rage Against the Machine och Damon Albarn, sångare i bland annat Blur.

The Specials bildades 1977 och är mest kända för låtar som "Too much too young" och "Ghost town", som båda blev listettor i England. Han var senare även medlem i Fun Boy Three. Efter ett längre uppehåll återförenades Terry Hall med bandmedlemmarna i The Specials 2019 och släppte bandets senaste platta "Encore".

Terry Hall blev 63 år.