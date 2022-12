Kortfilm om "svankvinnan" tävlar i Göteborg

Övriga tävlande är "Galatea" i regi av Arvida Byström och Hampus Byström, "Surprise" av Laerke Herthoni, "Madden" av Malin Ingrid Johansson, "I think of silences when Ithink of you" av Jonelle Twum, "Jörgen Hyltes svåger" av Anton Hellström och Edvin Hallberg, "Vernissage" av Arvin Kananian samt "Twerka för Jemen" av Tanja Holm

Filmerna visas den 29 januari 2023 under filmfestivalen. Vinnaren får 350 000 kronor.