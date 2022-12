Han skapade en svensk julpopkanon

Julblandningen rymmer julklassiker som "Last christmas" med Wham! och "Fairytale of New York" med The Pogues och Kirsty MacColl efter ett urval av Lasse Höglund som under 1990-talet var ansvarig för samlingsalbumen Absolute. Han är fortfarande nöjd med urvalet.

— Jag har inget emot att den har satt sin prägel på att skapa julstämning, säger han till Kulturnytt.

På några år sålde albumet en halv miljon exemplar och Alf Björnberg, professor emeritus i musikvetenskap vid Göteborgs universitet, anser att skivan kom att sätta en modern julmusikkanon i Sverige.

— Den definierade vad moderna julpopklassiker var för något för en svensk publik, säger Björnberg.

Sverigetopplistan.se toppas just nu av Mariah Careys klassiker "All I want for christmas is you" följd av "Last christmas" med Wham!.