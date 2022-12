Från Oscar till tv-serie för Vinterberg

Född: 19 maj 1969 i Köpenhamn.

Bakgrund: Var 1995 med och skapade den uppmärksammade filmrörelsen "Dogme 95", som innehöll en rad regler (dogmer) för filmskapare. De övriga initiativtagarna var Lars von Trier, Kristian Levring och Søren Kragh-Jacobsen.

Hade stora framgångar med "Festen" (1998), som blev den första så kallade dogmafilmen. Bland övriga filmer som dansken regisserat finns "It's all about love" (2003), "Submarino" (2010) och "Jakten" (2013).

"Jakten" var Oscarsnominerad som bästa internationella film och i fjol vann "En runda till" just den kategorin. Vinterberg var även nominerad till priset för bästa regissör.