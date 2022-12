Operan, Emil och Picasso: 2023 års jubilarer

Fakta: De firas 2023 "Emil i Lönneberga" av Astrid Lindgren fyller 60 år. Även "Bröderna Lejonhjärta" av samma författare fyller jämnt, då romanen firar 50-årsjubileum. Kungliga Operan i Stockholm fyller 250 år. Operan grundades 1723 av Gustaf III vid Gustav Adolfs torg. The Walt Disney Company fyller 100 år. Bolaget grundades 1923 av bröderna Walt och Roy O Disney. Pablo Picasso dog för 50 år sedan, vilket firas med det fransk-spanska initiativet "Celebración Picasso", där den spanske konstnären firas på olika platser runt om i världen.

Nästa år är det 60 år sedan "Emil i Lönneberga", en av Astrid Lindgrens allra mest älskade figurer, gjorde entré i den svenska barnbokslitteraturen.

Böckerna om den småländske pojken Emil, som trots goda avsikter ständigt lyckas hitta på hyss, tillhör författarens mest populära – och har också filmatiserats ett antal gånger.

"Emil i Lönneberga" fyller 60 år 2023. Arkivbild.

För att fira att den evige lintotten hunnit fylla 60 år öppnar under våren en utställning på Junibacken i Stockholm och på Skansen firas jubilaren med såväl en teaterföreställning som med en konsert.

Under året släpps även ett album, där visor från "Emil"-filmatiseringarna tolkas av ett antal kända svenska artister.

Operan 250-årsjubilerar

Kungliga Operan i Stockholm är en annan av nästa års jubilarer. Den anrika institutionen grundades av Gustaf III 1773 och redan den 18 januari inleds jubileet för att fira den dag då den första föreställningen spelades i byggnaden vid Gustav Adolfs torg.

Först ut på scen är en jubileumsgala som tar med publiken på en tidsresa med allt från 1700-talsbalett till nutida koreografi, Wagnersång – och musik av ett antal svenska och utländska tonsättare.

I Göteborg firar man i stället under det kommande året inte bara ett, utan ett antal, jubileer. Staden firar sitt på grund av pandemin försenade 400-årsjubileum – och institutioner som Göteborgs naturhistoriska museum, Liseberg och Göteborgs konstmuseum firar dessutom 100 år.

Storskaligt Picasso-firande

Även utanför Sveriges gränser firas ett antal jubilarer under det kommande året.

Att Pablo Picasso dog för 50 år sedan uppmärksammas bland annat genom det världsomspännande initiativet "Celebración Picasso", där den spanske konstnären firas på olika platser runt om i världen.

I 42 utställningar, däribland på Centre Pompidou i Paris, på Pradomuseet i Madrid och på Guggenheim-museet i Bilbao, hyllas Picasso i ett fransk-spanskt samarbete – som av initiativtagarna beskrivs som "unikt".

Den franska kulturministern Rima Abdul-Malakin, till höger, poserar framför Picassos "Guernica" tillsammans med den spanske kulturministern Miquel Iceta vid en pressträff kring "Celebración Picasso". Arkivbild.

I USA drar i stället 100-årsfirandet av grundandet av bolaget Disney Brothers Cartoon – som numera heter The Walt Disney Company – i gång.

The Walt Disney Company är en av 2023-års jubilarer. Bolaget, som grundades 1923 av bröderna Walt och Roy Disney, firar 100 år. Arkivbild.

Bolaget grundades 1923 av bröderna Walt och Roy O Disney, och jubileet inleds den 27 januari på den klassiska nöjesparken Disneyland i Anaheim i Kalifornien, där bland annat ett antal av attraktionerna har fått en ansiktslyftning. Det spekuleras även i huruvida några av Disneys filmklassiker kan komma att släppas i nya versioner under det kommande året.

I Storbritannien firar science fiction-serien "Dr Who", som under åren uppnått kultstatus bland tv-tittarna, 60 år under 2023.

För att uppmärksamma jubileet gästspelar två av seriens mest populära skådespelare, David Tennant och Catherine Tate, i tre specialskrivna avsnitt, där det första släpps den 23 november – på dagen 60 år sedan det första avsnittet visades för den brittiska tv-publiken.