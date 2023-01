Punkikon får första stjärnan på Walk of fame

Billy Idol beskrivs i motiveringen som en tidig arkitekt av punkrockens "sound, stil och ursinne". Han blev en av MTV:s första megastjärnor och har sålt mer än 40 miljoner album. Till hans mest kända låtar hör "Dancing with myself, "White wedding", "Rebel yell", "Flesh for fantasy" och "Cradle of love".

Idols stjärna kommer att vara placerad på 6201 Hollywood Boulevard framför skivbutiken Amoeba Music.