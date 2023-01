Alan Rankine från The Associates död

Rankine bildade The Associates i slutet av 1970-talet tillsammans med Billy Mackenzie. Tillsammans släppte de tre album: "The affectionate punch", "Fourth drawer down" och "Sulk".

Efter att ha lämnat bandet 1982 blev Alan Rankine en framgångsrik producent som bland annat arbetade med Cocteau Twins album. Han inledde också en solokarriär och undervisade på Stow College i Glasgow, där han hjälpte sina studenter att starta skivbolaget Electric Honey Record. På bolaget lanserades artister som Biffy Clyro, Belle & Sebastian och Snow Patrol.

Nyheten om Rankines död kommunicerades av hans söner på sociala medier. "Han dog fridfullt hemma kort efter att ha tillbringat julen tillsammans med sin familj", skriver de på Facebook.