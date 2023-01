Östlund regisserar publiken på filmfestival

"Om biokulturen skall blomstra, nå sin fulla potential, måste publiken förstå sin roll," säger han i ett pressmeddelande.

I föreställningen "This is cinema!" visas Östlunds film "Triangle of sadness" på bioduken. Regissören kommer själv vara på plats i salongen för att regissera sin egen publik.

Hans förhoppning är att göra svenskar mer aktiva i biosalongen.

"Här gömmer vi oss i bänkraderna och tar mindre ansvar för föreställningen. Efter visningarna går vi hem utan att diskutera vad vi har sett. Den typen av biobesök är det knappast värt att lämna de individuella skärmarna för", säger Ruben Östlund i pressmeddelandet.

Föreställningen äger rum på biograf Draken i Göteborg lördagen den 28 januari.