Blanchett och Farrell kritikernas favoriter

De båda vann pris för bästa skådespelare när National society of film critics presenterade sina vinnare på lördagen, Blancehtt för "Tár" och Farrell för "The banshees of Inisherin" och "After Yang".

Priserna var inga överraskningar, båda har hyllats sedan filmerna hade premiär på filmfestivalen i Venedig i höstas, där båda utsågs till bästa skådespelare. Sedan dess har de fått flera priser och kan natten till onsdag vinna Golden Globes för sina prestationer. De är dessutom favoriter att vinna även på Oscarsgalan senare i vår.

"Tár" utsågs på lördagen dessutom till bästa film medan pris för bästa regi gick till Charlotte Wells för brittiska "Aftersun". Svensk-nederländske Hoyte van Hoytema kom tvåa i omröstningen för bästa foto, för "Nope".

"Tár", "The banshees of Inisherin" och "Aftersun" får alla svensk premiär under våren.