"Det vackra kan inte finnas utan det mörka"

Ålder: 38 år.

Familj: Fru och två barn.

Bakgrund: Utbildat slagverkare med inriktning på jazz. Fick sitt genombrott med filmen "Whiplash", som just handlar om en jazztrummis.

Övriga filmer (regi): "Guy and Madeleine on a park bench" (2009), "La la land" (2016), "First man" (2018). "Babylon" har premiär 27 januari. Har även gjort Netflixserien "The Eddy" (2020).

Priser: Hans filmer har belönats med tio Oscar, åtta brittiska Baftapriser och nio Golden Globe-statyetter.