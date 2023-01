Patrik Berger drömmer om progg och stora hav

Patrik Berger är född 1979 i Storvreta utanför Uppsala.

Bor på Södermalm i Stockholm med sambo och två barn.

Har varit med och skrivit och producerat låtar som "Dancing on my own" med Robyn och Icona Pops "I love it". Har samarbetat med internationella artister som Lana Del Rey och Charli XCX. Har spelat i banden Snuffed By The Yakuza och Bitch Hawk och tillsammans med Markus Krunegård under namnet BC Unidos.

Aktuell med självbetitlade soloalbumet "Hög sjö".