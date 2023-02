"Avatar" knockas från tronen av Shyamalan

1. “Knock at the cabin”: 14,2 miljoner dollar.

2. “80 for Brady”: 12,5 miljoner dollar.

3. “Avatar: The way of water”: 10,8 miljoner dollar.

4. “Mästerkatten 2”: 8 miljoner dollar.

5. “BTS: Yet to come in cinemas”: 5,1 miljoner dollar.

6. “A man called Otto”: 4,2 miljoner dollar.

7. “M3gan”: 3,8 miljoner dollar.

8. “Missing”: 3,7 miljoner dollar.

9. “The chosen season 3 finale”: 3,6 miljoner dollar.

10. “Pathaan”: 2,8 miljoner dollar.

(Beloppen avser beräknad biljettförsäljning fredag till söndag på amerikanska och kanadensiska biografer.)

Källa: Comscore