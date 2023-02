Publiken: De går till final i kväll

1. "All my life (where have you been)" – Wiktoria

099-908 01 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 01 (3:60 kronor per röst)

2. "Comfortable" – Eden

099-908 02 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 03 (3:60 kronor per röst)

3. "Grytan" – Uje Brandelius

099-908 03 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 03 (3:60 kronor per röst)

4. "On my way" – Panetoz

099-908 04 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 04 (3:60 kronor per röst)

5. "Now I know" – Tennessee Tears

099-908 05 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 05 (3:60 kronor per röst)

6. "Never give up" – Maria Sur

099-908 06 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 06 (3:60 kronor per röst)

7. "Mer av dig" – Theoz

099-908 07 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen)

099-208 07 (3:60 kronor per röst)