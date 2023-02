Marvels mesta medelmåtta tar ny sats

Seriefiguren Ant-Man skapades 1962 av Stan Lee, Larry Leiber och Jack Kirby på Marvel Comics, och har använts som superhjältepersona för både vetenskapsmannen Hank Pym och tjuven Scott Lang.

Filmen ”Ant-man” med Paul Rudd i huvudrollen som Scott Lang hade premiär 2015. Sedan dess har Rudd spelar myrmannen i filmerna ”Captain America: Civil war” (2016), ”Ant-man and the Wasp” (2018), ”Avengers: Endgame” (2019) och ”Ant-man and the Wasp: Quantumania” (2023).