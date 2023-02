Sara Parkman hoppas på kompositörspris

Folk

Hazelius Hedin – "Silverdalen"

Sara Parkman – "Eros agape philia"

Eriksson/Myhr/Malmström – "För sola skin’ på tak"

Spöket i köket – "Kurbits & flames"

Pop

Klara Keller – "BANG"

Gina Dirawi – "Meet me in Jannah""

Mares – "Svanesång

Morabeza Tobacco – "Shadow of the cherry"

Rock

MFMB – "Sugar"

Manuela Iwansson – "Dark tracks"

Arre! Arre! – "We ride the universe"

Hjelle & Ormarna – "Arbetsförmedlingen ringde"

Hiphop

Cleo – "Missaoui"

Academics & Erk – "Nånstans i skogen"

Aki – "Gänget & jag del 3"

Joe Lefty – "Samlad årsproduktion"

Jazz

Lina Nyberg – "Anniverse"

Hederosgruppen – "Ståplats"

Iris Bergcrantz – "Trasighet och fransar"

VIDYA – "The papillon"

Metal

Orochen – "Anthroposcenic"

Watain – "The agony & ecstasy of Watain"

Besvärjelsen – "Atlas"

Vånda – "Covenant of Death"

Singer/songwriter

Julia Logan – "Everly foreverly"

LB [Lars Bygdén] – "One last time for love"

Slowgold – "Kärlek"

Winhill/Losehill – "The grief"

Experimentellt

Horze – "Power"

Rolf Enström – "Echelon"

Mats Edén/Stefan Östersjö – "Wind, water, strings, bow"

Maria W Horn & Sara Parkman – "Funeral folk"

SKAPs och Manifests pris till årets kompositör

Sara Parkman (Sara Parkman/Hampus Norén) – "Eros agape philia"

Weils (Jonas Teglund/Isak Sundström) – "Fugue state"

Les Big Byrd (Joakim Åhlund) – "Eternal light brigade"

Badlands (Catharina Jaunviksna) – "Call to love"

SKAPs och Manifests pris till årets textförfattare

Katarina Barruk – "Ruhttuo"

Cleo – "Missaoui"

Tomas Rimeika – "Byälvdalen"

Avantgardet (Rasmus Arvidsson) – "Inget här är byggt för oss" + "Nybrosoundet"

Fotnot: Pris delas även ut i kategorierna årets visa, synt, dansband, dans, soul/R&B, musikvideo, barn, punk, rytm, live, indie, nykomling och skivbolag.