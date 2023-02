Prisregn över Sara Parkman på Manifestgalan

Dans: Rumina – Samlad årsproduktion

Rock: Hjelle & Ormarna – "Arbetsförmedlingen ringde"

Musikvideo: Fever Ray – "What they call us"

Barn: Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye – "A troym oyf a boym"

Jazz: Hederosgruppen – "Ståplats"

Metal: Besvärjelsen – "Atlas"

Singer/Songwriter: Slowgold – "Kärlek"

Experimentellt: Maria W Horn & Sara Parkman – "Funeral folk"

Nykomling: Jacob Öhrvall

SKAP:s och Manifests pris till årets kompositör: Sara Parkman & Hannes Norén – "Eros agape philia"

SKAP:s och Manifests pris till årets textförfattare: Cleo – "Missaoui"

Label: Year0001

Visa: Ellinor Brolin – "Det tredje årtusendet"

Soul/R&B: Bavé – "All stars aligned"

Hiphop: Joe Lefty – Samlad årsproduktion

Folk: Sara Parkman – "Eros agape philia"

Rytm: Diverse artister – "Dans på svenska"

Pop: Klara Keller – "Bang"

Live: Hannes

Dansband: Vikingarna med Christer Sjögren – "The final tour-live in concert"

Synt: Emmon – "Recon"

Indie (Hederspris): Jonas Sjöström