Will Smith tog emot pris på gala

Det var på galan African American Film Critics Association Awards som Will Smith höll sitt första tacktal sedan han gav Chris Rock en örfil på Oscarsgalan i februari i fjol.

Smith sade i talet att "Emancipation" har varit den svåraste filmen att göra hittills under karriären, eftersom han i filmen spelar slav på 1860-talet.

"Det är väldigt svårt att leva i vår tid och sätta sig in i hur man tänkte då. Det är svårt att föreställa sig nivån av omänsklighet", sade han.

Will Smith delade också med sig av en upplevelse under inspelningen där en vit motspelare i stundens hetta bestämde sig för att spotta på honom.

"Jag ville ropa på regissören, men insåg att min rollfigur aldrig hade kunnat ropa på hjälp från någon", sade han.

Will Smith stormade under fjolårets Oscarsgala upp på scenen, sedan Chris Rock skämtat om hans fru Jada Pinkett Smiths alopecia, en diagnos som leder till håravfall. Smith har bett Chris Rock om ursäkt, men har portförbjudits från alla Oscarsakademins evenemang under tio års tid.