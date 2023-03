"Svensklåten" stämdes – är inte plagiat

"This is America" är skriven av Childish Gambino, skådespelaren Donald Glovers rap-alterego, tillsammans med den svenske låtskrivaren Ludwig Göransson. Låten tilldelades två av de tyngsta priserna på Grammygalan 2018.

Rapparen Kidd Wes påstående om att "This is America" skulle vara en nästan exakt kopia av hans låt "Made in America" från 2018 stämmer dock inte, menar domaren.

"En flyktig jämförelse med den ifrågasatta tonsättningen avslöjar att innehållet i refrängerna är helt olika", skriver han bland annat i ett uttalande.

Ludwig Göransson och Donald Glover har samarbetat i mer än tio år, ofta i samband med musik som skådespelaren släppt som Childish Gambino. Göransson nominerades i år till en Oscar för låten "Lift me up" som han skrivit tillsammans med Tems, Ryan Coogler och Rihanna.