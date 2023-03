Manustjuv slipper fängelse

Mannen, som har arbetat för bokförlaget Simon & Schuster, fick tre års villkorlig dom och utvisas från USA till Storbritannien eller Italien, där han växte upp. Han ska också betala skadestånd till bokförlaget Penguin Random House.

Han beskrev under rättegången sin "brinnande lust" att känna sig som en stjärna i bokbranschen och hävdade att han aldrig tänkt läcka de manus han kommit över. Tillvägagångssättet var förvånansvärt enkelt: genom att skapa en falsk mejladress och framställa sig som agent eller förläggare lyckades han lägga vantarna på manus till böcker skrivna av Margaret Atwood, Sally Rooney och Ian McEwan med flera.

Mannen greps av FBI i New York i januari 2022. Under rättegången har hans advokat framhållit hur han under uppväxten var svårt mobbad och sökte tröst i böckernas värld.