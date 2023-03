Hollywoodstjärna gripen för misshandel

Majors greps i New York i lördags efter en anmälan om att han ska ha misshandlat, trakasserat och tagit stryptag på en 30-årig kvinna under en dispyt mellan dem.

Den 33-årige skådespelaren greps utan incidenter medan kvinnan fördes till sjukhus med lättare skador, uppger polisen i ett uttalande.

Jonathan Majors förnekar alla anklagelser genom sin försvarsadvokat, som hävdar att Majors "bevisligen är offret i ett bråk med en kvinna han känner", som genomgick "en känslomässig kris". Enligt försvararen finns videobevis och flera vittnesmål som sägs visa att Jonathan Majors är oskyldig.

Majors släpptes senare och han ska inställa sig i domstol den 8 maj.

Samtidigt har den amerikanska armén dragit tillbaka en reklamfilm riktad till en yngre målgrupp med Hollywoodstjärnan och kallar anklagelserna "djupt oroande".

Jonathan Majors fick sitt genombrott 2020 i filmen "The last black man in San Fransisco". Han är aktuell med roller i storfilmerna "Creed III" och "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".