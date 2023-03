Hasselbacken satsar på utomhuskonserter

Sommarspelningarna i hotellets trädgård inleds den 3 juni med Movits och avslutas den 26 augusti med en dansfest med Soul Train Party.

Datum: 3/6 Movits, 17/6 Per Persson & Nya Packet och Engmans kapell, 7/7 Linnea Henriksson, 3/8 Bob Hund, 19/8 Weeping Willows, 25/8 Patrik Isaksson, 26/8 Soul Train in the Park.