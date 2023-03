Fotografiska lyfter fram unga fotografer

Först ut i utställningsserien är Ikram Abdulkadir, som är bosatt i Malmö. Hans intima porträtt av vänner och familjemedlemmar har redan publicerats i tidningar som The Guardian, Vice Arabia och Paletten. I "I see home in you", som invigs den 28 april, visas två serier av honom "We will meet again in paradise" och "Do you remember the ocean, Abaayo?".

"Det känns som en viktig uppgift att lyfta fram nästa generations ögon och vi vet att det finns många konstnärer som inte självklart får tillgång till gallerier och museer", konstaterar utställningsproducenten Mohamed Mire i ett pressmeddelande.